Mutinerie au Camp pénal : Ce qu’en pense l’ancien ministre de la Justice, Aminata Touré

Les prisons, sont des lieux de vie, ne sont pas des hôtels, des personnes qui y sont gardées payent les dettes vis-à-vis de la société ». Répondant à une question sur la mutinerie au Camp pénal au micro du Grand Jury sur la RFM, l’ancienne candidate recalée à la présidentielle et non moins ancien ministre de la Justice, Aminata Touré, pense que ce n’est pas la première tentative de mutinerie. À l’en croire, il faut tendre véritablement vers des changements, avec les réformes attendues. « Avec le juge des libertés, parce qu’aujourd’hui on emprisonne à tout va, des choses vont certainement bouger ». Elle n’en demande pas moins qu’il faut permettre aussi aux détenus de préparer l’avenir, c’est-à-dire après leur sortie de prison. « J’espère que les assises de la Justice vont apporter des réponses pertinentes », conclut-elle.