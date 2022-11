Mouvement d'humeur : Les travailleurs de la santé et des collectivités territoriales posent leurs revendications

Les acteurs de la santé appartenant à l’Alliance And Gueusseum et l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales sont en jonction depuis plusieurs mois dans la lutte syndicale. Mais mot d'ordre n'est pas respecté par tous les districts, selon les informations fournies par la RFM. Pour rappel, ces travailleurs exigent de meilleures conditions sociales et de travail. Ils ont même décidé de corser la lutte avec un mouvement d'humeur de 96 heures.