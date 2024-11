Mouvement d'humeur : L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal décrète une grève de 48 heures

L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) décrète 48 heures de grève renouvelable. Ceci est la conséquence de plusieurs demandes d’audience sans suite adressées au ministre de la Santé et l’Action sociale. ‘‘La demande d'audience de l'association classée sans suite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale depuis plus de six mois, les communiqués datés du 7 septembre, du 24 septembre, du 1er octobre et du 11 novembre 2024’’. L'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal fait constater à l'opinion publique l'épuisement des moyens diplomatiques pour trouver des solutions aux problèmes que rencontre l'internat. À cet effet, « l'AIAIHS décrète une grève de 48 heures renouvelable, avec respect des urgences, à compter du jeudi 14 novembre 2024, assortie d'un point de presse le vendredi 15 novembre à 10 h 30 devant la grande porte de l'hôpital Fann". Toutefois, l'AIAIHS rappelle son attachement au dialogue pour trouver des solutions durables aux problèmes de l'internat, mais aussi et surtout à la défense des intérêts moraux et matériels des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal.