Moussa Taye sur la sortie de Bby: "Un communiqué aussi impoli dans le fond comme dans la forme n’honore pas la démocratie"

"Le communiqué de BBY à propos de la décision de boycott des élections du HCCT par Yewwi et Wallu est l’exemple type d’une attitude insolente et méprisante. Mais rien de surprenant pour des esprits saugrenus et rabougris qui manquent d’élégance et rivalisent d’arrogance à longueur de temps.



Un communiqué aussi impoli dans le fond comme dans la forme n’honore pas la démocratie. Cependant, il parait banal et normal pour des sujets frénétiques voire hystériques.



La vérité, la seule sortie des urnes aux lendemains des élections législatives, est que Benno a subi une raclée mémorable. Ce n’est point par des élections indirectes qu’elle pourra se relever.

Si vous cherchez une victoire de conscience- ce qui est bon pour le moral- eh bien, on vous laisse avec le HCCT. Vous gagnerez certes mais dans l’indifférence totale. Ce qui est une autre forme de défaite."



M. Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa A. Sall et porte parole de Taxawu Sénégal