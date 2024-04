AIBD : Cheikh Bamba Dièye pilote désormais la direction

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris des décisions majeures ce mercredi. Dans un décret, le Président Faye a nommé Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, plus connu sous l'appellation Cheikh Bamba Dièye, à la Direction générale de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Ce dernier remplace ainsi Abdoulaye Dièye à ce poste. Ingénieur en Génie civil et Travaux publics en son état, Cheikh Bamba Dièye pilote désormais le plus grand aéroport du pays et aura sûrement des défis énormes à relever à la tête de la filiale nationale. Allié dans la Coalition Diomaye Président lors de la dernière élection présidentielle, Cheikh Bamba Dièye aura donc la tâche importante de mener les nouvelles orientations du nouveau régime. À noter aussi, que le leader du parti FSDBJ avait, sous le magistère de Macky Sall, occupé un poste ministériel notamment le département de l'aménagement du territoire et des Collectivités locales et celui des Télécommunications et de la Communication.