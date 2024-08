Mosquée omarienne : un gap de 3 milliards de F CFA pour la finalisation des travaux, un appel aux fonds lancé

Ce vendredi, le comité de suivi de la reconstruction de la mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall a lancé un appel aux fonds pour la deuxième phase des travaux. Repris par Bès Bi, Thierno Seydou Nourou, Imam Ratib de ladite mosquée, chiffre le gap à combler à 3 milliards de francs CFA. A ce jour, estime-t-il, « pour la réalisation [à plus de 75%] des travaux de gros œuvre et les premières finitions, l’État a contribué, à ce jour, pour un montant global de 4 milliards 391 millions 340 mille 718 F CFA. La Famille omarienne a financé, sur fonds propres, la réalisation par la même entreprise, Teyco de la Tour et du Musée Cheikh Oumar El Foutiyou Tall, d'un immeuble R+1 pour des logements et des toilettes pour dames, pour une enveloppe estime à plus 706 millions. » Il poursuit : « M. Yérim Sow, Pdg du Groupe Teylium, pour sa part, s'est engagé à assurer des finitions exceptionnelles et la réalisation des voiries intérieures de l'ouvrage, pour une enveloppe évaluée à 2 milliards 844 millions . Sur ces prévisions de contribution, il a déjà décaissé la somme 2 milliards 090 millions en deux phases.» Ce qui porte le total des ressources mobilisées à 7 milliards 942 millions 567 mille 301 F CFA pour un coût global de 10 milliards, conclut le guide religieux.