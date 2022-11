Mort de 6 personnes dans un accident à Kédougou : La peine du chauffeur d’une entreprise réduite de 5 à 2 ans ferme

La peine de Thieblé Samakhé âgé de 34 ans qui avait tué 06 personnes dont une femme enceinte, a été réduite. Condamné à 5 ans de prison ferme par le Tribunal de grande instance de Kédougou pour les délits d’homicide involontaire, blessures volontaires, défaut de maitrise, mis en danger de la vie d’autrui et délit de fuite, le chauffeur d’une entreprise établie à Kédougou a vu sa peine réduite. En effet, la cour d’appel de Tambacounda, présidée par le Juge Téliko, a infirmé partiellement le jugement d’instance en le condamnant à 2 ans de prison ferme et la restitution du véhicule de l’entreprise hier. Il résulte des éléments de l’enquête menée par les éléments du commissariat central de Kédougou qu’il s’agissait d’un accident qui s’était produit le lundi 16 mai 2022 aux environs de 23 heures. Que le chauffeur d’un véhicule Pick up du nom de Thieblé Samakhé 34 ans, en partance pour le barrage de Samba Ngalou cette nuit-là, en provenance de Saraya, avait fait un renversement suivi de heurts au quartier Lawol Tamba de la commune de Kédougou. C’est après avoir perdu le contrôle du volant qu’il avait foncé sur des personnes qui se trouvaient au bord de la route à hauteur d’une station d’essence. En plus des 03 personnes décédées sur le coup, dont une femme enceinte, 02 autres, dont un enfant de 02 ans avaient succombé à leurs blessures 48 heures après le drame. Une semaine après, c’est une nouvelle victime qui rendait l’âme, portant à 06 le nombre de morts. Selon les premiers éléments de l’enquête, le chauffeur dormait au volant alors qu’il contournait le rond-point avant de se renverser et finir sa course sur les marchands de fruits et de café Touba. Face à cette situation, les populations avaient déversé leur colère à travers les artères de la ville. Elles avaient barré la route nationale et brûlé des pneus avant de se diriger au commissariat central pour réclamer la tête du chauffeur. Les policiers avaient fait usage des grenades lacrymogènes pour les disperser. Jugé en première instance pour les délits d’homicide involontaire, blessures volontaires, défaut de maitrise, mise en danger de la vie d’autrui et délit de fuite, le chauffeur avait été condamné en première instance à 05 ans de prison ferme et une suspension de son permis de conduire par le Tribunal de grande instance de Kédougou pour une durée de 05 ans. Lors de son jugement d’appel, Thieblé Samakhé, versant de chaudes larmes devant le juge Téliko était largement revenu sur les circonstances de ce drame. Selon lui, il était gagné par la fatigue cette nuit-là et dormait au volant du véhicule; c’est pour cela qu’il avait confondu les freins aux accélérateurs. Il ajoutait n’avoir jamais pris la fuite après les faits. La défense du prévenu qui était assurée par Me Adama Ndiaye, avait sollicité de la Cour d’appel de Tambacounda, la clémence du fait que les faits imputés à son client sont établis mais également la restitution du véhicule. A titre subsidiaire, la robe noire sollicitait une peine extrêmement bienveillante de la loi à l’encontre de son client. Le Procureur général Soyoubou Sy avait sollicité la confirmation de la peine compte tenu de la constance des faits. Dnis son délibéré, la Cour d’appel présidée par Téliko statuant à nouveau, a infirmé partiellement le jugement. Il infirmé partiellement le jugement et réduite la peine à 02 ans de prison ferme avant d’ordonner la restitution du véhicule.