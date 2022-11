Mondial 2022 : Le onze officiel des Lions contre le Qatar

Aliou Cissé a effectué deux changements dans son onze de départ pour la « finale » de l’Equipe Nationale du Sénégal contre le Qatar. Ismail Jakobs et Famara Diédhiou sont titulaires dans un 4-4-2. On change une équipe qui ne gagne pas et ça, Aliou Cissé l’a parfaitement assimilé. Mais comment ? Cinq jours après la défaite d’entrée contre les Pays-Bas qui met les Lions dans un quitte ou double sur la qualification aux huitièmes de finale, le sélectionneur national a décidé de revoir sa composition. Pour défier le pays hôte, Qatar, il a apporté trois changements, dont le système tactique. Il n’y a pas de calculs : en cas de défaite, le Sénégal serait éliminé de cette Coupe du Monde dès ce vendredi. Ce qui représenterait une grosse désillusion pour les Champions d’Afrique et leurs très nombreux supporters. Afin de mettre toutes les chances de son côté, El Tactico a donc choisi de s’appuyer sur un 4-4-2, alors que son équipe avait évolué dans un 4-2-3-1 lors de la dernière sortie. Auteur d’une entrée en jeu très intéressante contre les Pays-Bas, Ismail Jakobs a été choisi pour évoluer au poste d’arrière latéral gauche. En attaque, avec le changement du système de jeu, Aliou Cissé ramène Famara Diédhiou, dont la forme physique sera à surveiller, étant donné que l’attaquant d’Alanyaspor n’a disputé que 112 minutes en club depuis le début de cette saison. Il formera un duo avec Boulaye Dia. Le onze officiel des Lions face au Qatar Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Diatta, Nampalys, Gana, Ismaila – Diédhiou, Dia