Ministère de la Jeunesse : les premières nominations tombent

Khady Diéne Gaye, première femme à occuper le ministère des Sports, fusionné aux départements de la Jeunesse et de la Culture, s’attelle à former son équipe. D’après Le Quotidien, qui donne l’information, elle a déjà choisi son bras droit. Il s’agit de l’Inspecteur de l’Éducation populaire de la jeunesse et des sports (EPJS), El Hadji Tanor Gning, nommé directeur de Cabinet. Le quotidien d’information souffle que Gning revient aux affaires car « ayant occupé le même poste du temps de l’ancien ministre Mbagnick Ndiaye. » La source annonce deux autres nominations. Le première concerne l’assistante de direction Siré Sané promue Secrétaire particulière de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et la seconde Aimée Marie Sarr Coly devenue assistante du nouveau directeur de Cabinet.