OFNAC: Le rapport de 2023 publié

Serigne Bassirou Guèye ne perd pas de temps. La publication des rapports de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) s'enchaîne, avec la publication de celui concernant l'année 2023, ce mardi 30 avril. Ce document, scindé en six parties, revient sur les initiatives mises en place afin de lutter contre la corruption. Dans les détails, la première partie fait le point sur l'état d'avancement de projets stratégiques engagés depuis le début de l'année 2023. La deuxième partie rend compte des activités réalisées en matière d'investigations. Celles-ci concernent le Bureau des plaintes et dénonciations (chapitre 1) et le Département investigations (chapitre 2). La troisième partie fait le bilan des activités de prévention qui concernent essentiellement le Département déclaration de patrimoine (chapitre 1) et le Département prévention (chapitre 2). La quatrième partie renseigne sur les activités de renforcement de capacités initiées par l'OFNAC ainsi que celles auxquelles il s'est fait représenter par des collaborateurs divers. La cinquième partie est relative à la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC). Elle rend compte de la tenue de la deuxième session du Comité technique de suivi-évaluation de ladite stratégie et des difficultés relevées dans sa mise en œuvre. La sixième et dernière partie récapitule les recommandations de portée générale ainsi que celles issues des activités d'enquête initiées dans le courant de l'année.