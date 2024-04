Saint-Louis : 47 candidats à l'émigration irrégulière interpellés

L’émigration irrégulière a repris de plus belle, ces derniers temps. En effet, malgré les mesures prises par les autorités étatiques pour endiguer ce phénomène, les jeunes ne se découragent pas. Pour preuve : 47 candidats à l’émigration clandestine ont été interpellés par la base navale Nord, dans la nuit du 29 au 30 avril 2024. Il s’agit de 37 Sénégalais, huit Gambiens et deux Guinéens. «Ils ont été arrêtés sur la plage avec une pirogue contenant 40 bidons de 30 l d'essence remis à la gendarmerie », a-t-on d'une note de la Direction de l'information et des relations publiques (DIRPA) de l'armée sénégalaise.