Migration : 192 Sénégalais seront rapatriés de Tripoli, jeudi

Cent quatre-vingt douze jeunes sénégalais se trouvant en situation irrégulière à Tripoli, en Libye, vont être rapatriés au Sénégal par voie aérienne, jeudi, a annoncé mardi le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf. ‘’Le 26 septembre, 192 jeunes qui étaient bloqués en Libye vont venir par vol à 16h30, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass’’, dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a-t-il dit lors d’un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS). Le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur dit s’être rendu en Libye, après sa prise de fonction, pour s’enquérir de la situation des Sénégalais se trouvant dans ce pays de l’Afrique du Nord. ‘’On a trouvé plus de 150 jeunes qui sont bloqués en Libye depuis quelques mois. On a trouvé aussi qu’il n’y avait pas de mission de passeports en Libye depuis des années’’, a indiqué M. Diouf. Il a informé que les autorités sénégalaises ont échangé avec celles de la Libye pour trouver une solution à ce problème. De plus, ‘’une mission [d’établissement] de passeports est en Libye pour enrôler tous les jeunes qui sont là-bas’’ et qui souhaiteraient se faire délivrer ce document de voyage, a-t-il expliqué. Il assure que le gouvernement sénégalais a décidé ‘’d’affronter les problèmes et d’essayer de les régler’’.