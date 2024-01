Mercato PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision : il est tombé d'accord avec le Real Madrid !

Après des semaines de rumeurs de tous les côtés, Kylian Mbappé aurait enfin tranché pour son prochain club. En effet, le numéro 7 parisien aurait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid. Les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé viennent de prendre un nouveau tournant. En effet, ce dimanche soir, nos confrères de FootMercato ont annoncé une véritable bombe concernant le futur du Kid de Bondy, surtout après ses déclarations face à la presse mercredi soir. Pour rappel, il y a seulement quelques jours, le numéro 7 parisien avait clairement fait savoir qu'il n'avait pas pris sa décision pour son prochain club, entre le PSG, le Real Madrid et Liverpool. "Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. (…) Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner". Mais visiblement, tout s'est accéléré ces derniers jours puisque Kylian Mbappé aurait désormais pris sa décision. D'après Foot Mercato, le joueur du PSG s'est mis d'accord avec le Real Madrid il y a quelques jours et donc de rejoindre le Real dans six mois, à la fin de son contrat. Cette fois, Mbappé a dit oui au Real et est prêt à rejoindre la capitale espagnole, après des années de flirt entre les deux camps. Toujours selon nos confrères, Mbappé a le sentiment de ne pas laisser le PSG dans une mauvaise situation en cas de départ, avec notamment son accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi en août dernier (80 millions d'euros de prime en moins), et semble prêt à franchir le pas en rejoignant Madrid. Le Real, de son côté, frapperait un grand coup en recrutant Kylian Mbappé "gratuitement". Car même si le club espagnol ne donnera aucune indemnité de transfert, la prime à la signature de "Kyks" devrait être assez élevée !