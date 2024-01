Mercato OM : un nouveau courtisan pousse pour Ismaïla Sarr !

Pablo Longoria l’a dit, Ismaïla Sarr est plus que jamais sur le départ d’ici jeudi soir. Si Villarreal est très intéressé, ce n’est pas le seul club puisqu’une nouvelle formation venue d’Angleterre et non des moindres veut rafler la mise et pousse fort pour convaincre l’international sénégalais. « Il n’y a pas d’offre officielle, beaucoup de rumeurs et de conversations informelles. C’est un joueur qui a des qualités importantes, c’est un des joueurs les plus pénalisés par le changement de système. C’est une situation qui doit être étudiée quand il y aura des possibilités, surtout quand on sait que les plans initiaux étaient différents et ça change sa participation. On est content du niveau de Sarr, on croit en son potentiel, mais c’est vrai que les circonstances d’aujourd’hui ne sont pas celles pour lesquelles il a été recruté. » En marge de la présentation de Ulisses Garcia, Pablo Longoria n’y est pas allé par quatre chemins au sujet de l’avenir d’Ismaïla Sarr. Recruté l’été dernier du côté de Watford pour 13 M€, l’ancien Rennais, qui possède la particularité de pouvoir basculer le cours d’une rencontre sur un geste, n’a pas réussi à donner la pleine mesure de son talent en six mois passés dans la cité phocéenne. La faute à des blessures et au départ précipité de Marcelino qui le tient en haute estime. Ce dernier, qui a récupéré un banc du côté de Villarreal, a demandé à sa direction de faire le maximum pour le récupérer d’ici jeudi soir. Nottingham Forest pousse fort pour Sarr La porte est ouverte, mais plutôt pour un transfert qu’un prêt. Le lion de la Teranga, qui brille actuellement à la CAN avec le Sénégal (3 matches - 1 but), ne sera pas bradé par le club phocéen qui espère pouvoir réinjecter le produit de la vente du n°23 de l’OM pas vraiment compatible avec les schémas tactiques de Gennaro Gattuso. Mais voilà qu’un autre club est venu s’immiscer ces dernières heures dans le dossier. Nottingham Forest apprécie tout particulièrement le profil du joueur, habitué aux joutes de la Premier League, et fait actuellement le forcing auprès de lui pour tenter de rafler la mise selon nos informations. Pablo Longoria, qui a clairement ouvert la porte à un départ, pourrait se laisser tenter même si aucun contact n’a été noué entre les deux clubs. Le virevoltant ailier sénégalais de 25 ans, plus préoccupé par le 1/8e de CAN de ce lundi soir entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, devrait tout de même suivre avec attention les discussions autour de son avenir…