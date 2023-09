Menace sur l’année scolaire au Sénégal : Le Cusems/A envisage de boycotter la rentrée et annonce une grève

La menace d’une perturbation majeure de l’année scolaire se profile au Sénégal, le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal Authentique (Cusems/A) ayant annoncé la possibilité d’un boycott de la rentrée des classes et une grève. Cette annonce a été faite lors du premier conseil syndical national du Cusems/A, dans un contexte de tensions autour de la libération sans conditions des enseignants emprisonnés et du respect des accords signés avec l’État. «Nous exigeons la libération immédiate de tous nos camarades enseignants sans conditions. Sans quoi, nous n’excluons pas de boycotter la rentrée des classes. Dans la même lancée, nous comptons déposer un préavis de grève pour la satisfaction des revendications des enseignants», a déclaré le secrétaire général du Cusems/A, Dame Mbodj, selon le site Walf-groupe.com. Le syndicat a également évoqué d’autres revendications, notamment l’éradication du statut des décisionnaires, la conservation de 80 % du dernier salaire à la retraite, le reversement des Metp dans le corps des Pcemg avec la conservation de 60 % de leur ancienneté, et la fin de toutes les formes de discriminations et injustices faites aux Pem et Pcemg. Parmi les autres demandes figurent l’octroi d’une indemnité aux directeurs de Cases des tout-petits, la réduction des effectifs dans les classes, la réforme des contenus et de l’organisation de certains examens, et l’arrêt des ponctions abusives sur les salaires des enseignants en grève.