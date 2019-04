Meghan Markle et le prince Harry : ce nouveau caprice

Meghan Markle et le prince Harry viennent de poser leurs valises dans leur nouvelle demeure de Frogmore House. Et pour conserver leur intimité et leur vie privée, ils viennent de prendre une décision des plus radicales... qui choque un peu l'opinion publique.Désireux de se faire plus discrets, Meghan Markle et le prince Harry continuent de prendre des décisions radicales. Il y a quelques jours, nous avons appris que la duchesse de Sussex ne posera pas avec son bébé sur les marches de l’hôpital St Mary’s comme le veut la tradition.



Plus féministe que jamais, la belle Meghan a d’ailleurs expliqué que cet acte est contraire à ses principes car il pousse les femmes à minimiser l’épreuve éprouvante de l’accouchement. Meghan et Harry ont d’ailleurs expliqué qu’ils n’ont pas l’intention d’annoncer la naissance du royal baby immédiatement ni l’intention dévoiler le visage de leur progéniture… et préféreront en parler plusieurs jours après.Le nouveau scandale du parking



Et pour aller encore plus loin dans la préservation de leur intimité, le célèbre couple vient de prendre une mesure un brin capricieuse. En effet, ils viennent d’emménager dans leur nouvelle demeure qui se trouve à quelques centaines de mètres du château de Windsor et ont décidé que les employés du château n’ont désormais plus le droit de se garer près de chez eux.



Jusqu’à présent les employés du château avaient à disposition un petit parking privé situé juste derrière Frogmore House, la maison de Meghan et Harry. Désormais, ils seront contraints d’aller garer leurs voitures bien plus loin… pour ne pas déranger le couple et le futur bébé avec leurs allers et venues.

Mais le scandale est surtout lié au fait que si l’ancien parking était gratuit, le nouveau est quant à lui payant et les employés doivent chaque jour payer une place pour garer leurs voitures pendant qu’ils travaillent… De quoi s’attirer les foudres des citoyens anglais et entacher la réputation déjà fragilisée du célèbre couple.