Médias : cinq journaux et huit journalistes condamnés

Zakiloulahi Sow gagne son procès contre cinq quotidiens de la place. Selon Les Échos, qui donne l’information, Aly Mangassa du groupe D-Media, le directeur de publication de Source A, Daouda Thiam et son journaliste, Amadou Dia, des journalistes du groupe de presse Global Media, Moustapha Boye et Mamadou Ndiaye, le directeur de publication de Les Échos, Cheikh Oumar Ndaw, son journaliste, Samba Thiam, et le journaliste de La Tribune, Pape Moussa Traoré ont été condamnés à six mois assortis du sursis pour diffamation et complicité dudit chef. Dans son verdict, signale le journal, le juge du Tribunal correctionnel de Dakar n’a pas retenu l’accusation de Zakiloulahi Sow concernant la diffusion de fausses nouvelles. N’empêche, poursuit le quotidien d’information, les journaux sont condamnés chacun à payer 5 millions de francs CFA en guise de réparation à la partie civile, en sus d’une amende fixée à 100 000 F CFA. Le juge a également ordonné la publication de la décision intervenue sous astreinte de 250 000 pour certains journaux, et 200 000 pour d’autres, par jour de retard à compter du prononcé du verdict. Ce dossier est relatif à l’affaire des 5 milliards opposant le patron de Siraj financial holding à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, renseigne Les Échos.