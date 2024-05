Médias: Le ministre de la Communication convie les acteurs de la presse à une rencontre d'échanges

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a annoncé une rencontre avec les acteurs de la presse. "A la suite de mon installation dans mes nouvelles fonctions de Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, je convie l'ensemble des acteurs de la presse à une rencontre de prise de contact et d'échanges", a déclaré le successeur de Moussa Bocar Thiam, dans un communiqué. L'événement aura lieu le vendredi 24 mai 2024 à 15H30, à la Maison de la Presse Babacar Touré