Mbeuleukhé: Un feu de brousse ravage plus de 250 hectares du tapis herbacé

Un feu de brousse s’est déclaré, hier mardi vers 13h à une vingtaine de kilomètres de la commune de Mbeuleukhé (département de Linguère) Les flammes ont consumé plus de 250 hectares du tapis herbacé. Des éléments de la brigade des Eaux et Forêts, aidés par des habitants de la localité, ont réussi à maîtriser le feu vers 16h. L'origine du feu reste pour le moment inconnue. Aucune perte en vie humaine encore moins de dégâts matériels n’a été constaté. La brigade des Eaux et Forêts forêts a ouvert une enquête.