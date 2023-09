Mauvaises performances – Edouard Mendy répond à ses détracteurs : « Il ne s’agit pas seulement de… »

Dans une grosse méforme, Edouard Mendy n’échappe pas aux critiques. Le portier de l’équipe nationale du Sénégal et de Al-Ahli a évoqué cette mauvaise passe et s’est expliqué sur les colonnes de la Saudi World Football. « Quand verrons-nous la meilleure version de Mendy ? Ça viendra. Nous encaissons trop de buts. Il ne s’agit pas seulement d’un joueur, tout le monde devra s’améliorer pour montrer notre qualité », a d’abord déclaré l’ancien portier des Blues de Chelsea. « Quand j’encaisse des buts, je ne suis pas content, surtout quand j’encaisse autant de buts. Nous allons continuer à travailler, nous donnerons tout pour le club et pour les supporters. Nous aurons un autre grand match la semaine prochaine après le match de coupe, mais nous devons gagner les deux matchs la semaine prochaine », déclare Edouard Mendy.