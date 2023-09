Matchs truqués : Samuel Eto’o au coeur d’un nouveau scandale

Président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) depuis décembre 2021, Samuel Eto’o se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Déjà visé par de graves accusations lancées par son ancien vice-président, l’ancien attaquant du Barça et de l’Inter fait cette fois-ci l’objet d’une enquête de la police camerounaise pour des allégations de matchs truqués. Selon les dernières informations du Guardian, le Camerounais de 42 ans aurait truqué des matchs de 2e division pour promouvoir le Victoria United en 1ère division. Eto’o aurait favorisé un club à monter en première division La raison ? L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan aurait joué de son pouvoir pour permettre à un club de deuxième division, le Victoria United de se hisser dans l’élite. Un enregistrement téléphonique révèle qu’Eto’o a promis à Valentin Kwain, le président, son soutien pour permettre au club d’assurer sa montée. Chose que le Victoria United est parvenu à faire en fin de saison dernière. Des accusations niées par l’intéressé. A noter, par ailleurs, que l’enquête va également porter sur des accusations plus larges de corruption au sein de la Fecafoot pendant le mandat du joueur, qui pourraient impliquer jusqu’à 40 personnes.