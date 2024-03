Match amical : Le Sénégal s’impose face au Bénin (1-0)

Le Sénégal a conclu ses matchs amicaux du mois de mars par une victoire. Après avoir battu le Gabon (3-0), il a décroché une deuxième victoire, en venant à bout d'une accrocheuse équipe du Bénin (1-0). Pour cette rencontre, Aliou Cissé a procédé à un remaniement complet de son onze de départ, par rapport à l'équipe qui avait affronté le Gabon, faisant ainsi revenir les cadres tels que le capitaine Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Idrissa Gana Guèye et Ismail Jakobs. Après une première période difficile face à une équipe béninoise coriace, qui a même obtenu un penalty arrêté par Seny Dieng, le Sénégal s'est bien repris en seconde période, en obtenant à son tour un penalty, suite à une faute sur Habib Diallo. Sadio Mané, qui célébrait sa 107e sélection, ne tremble pas et inscrit son 43e but en équipe nationale (58e). Avec ces deux succès face au Gabon (3-0) et au Bénin (1-0) en matchs amicaux, le Sénégal retrouve des couleurs après l'élimination douloureuse en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations face à la Côte d’Ivoire.