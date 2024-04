Le FC Barcelone sort du silence pour Lamine Yamal, le choix de Xavi affole la Catalogne

Le Barça répond à l’interêt du PSG pour Yamal, le choix de Xavi fait grand bruit en Catalogne, l’Angleterre taquine Jürgen Klopp , retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le Barça ferme la porte pour Yamal Bientôt déserté par le départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain anticipe déjà pour remplacer sa star et fait de Lamine Yamal sa priorité pour le prochain mercato. Pour le FC Barcelone, il n’est pas question de laisser filer sa pépite. Sport rapporte que le jeune ailier de 16 ans «n’est pas à vendre» et que «rien ne sera négocié». Le club espagnol était d’ailleurs au courant de l’intérêt parisien mais il a rapidement fermé la porte aux négociations. Lamine Yamal est donc intransférable, mais il n’est pas le seul puisque quatre autres joueurs du club sont aussi concernés. Ce matin, Sport nous révèle les 5 noms que le Barça n’envisage pas de vendre cet été : Cubarsi, Lamine Yamal, Gavi, Pedri et Mika Faye. La direction sportive est donc claire sur le fait que le futur projet doit être mené par des jeunes ces prochaines années. Xavi va finalement rester au Barça La situation est compliquée pour le FC Barcelone qui devrait vraisemblablement terminer sa saison sans le moindre trophée. Eliminé de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, le Barça va aussi laisser filer le titre de champion d’Espagne du côté du Real Madrid. Après une défaite (3-5) face à Villarreal en janvier dernier, Xavi avait annoncé son départ à l’issue de la saison. La tendance a rapidement changé ces derniers jours, puisque l’Espagnol reste. «Se Queda» (il reste) placarde le journal Sport sur sa Une ce matin. Même son de cloche pour AS et Mundo Deportivo qui proposent le même titre sur leur première page. Selon le Mundo Deportivo : «le sélectionneur confirme son revirement après avoir annoncé qu’il partirait en juin. Il a accepté les conditions de Laporta et de Deco, et continuera jusqu’à la fin de son contrat en 2025». Le projet Masia du Barça peut se poursuivre avec Xavi. Klopp a tout perdu avec Liverpool Dans le derby de la Mersey, c’est Everton qui est ressorti vainqueur à Goodison Park face à Liverpool (2-0). Ce revers est loin d’être anecdotique pour Liverpool qui est désormais à trois points derrière le leader au classement, Arsenal. Pour The Times : «les rêves de titre de Liverpool partent en lambeaux.» De son côté, le Daily Mirror rapporte que les hommes de Jürgen Klopp «ont perdu du terrain dans la course au titre alors que Everton fait un grand pas vers sa survie» en Premier League. Et enfin, au lendemain de cette défaite, le Daily Mail glisse un petit tacle à Jürgen Klopp sur sa Une. Le club a encore quatre journées pour espérer remporter un titre, tout en sachant que Manchester City a deux journées de retard. La course au titre n’est clairement pas terminée.