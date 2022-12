Matam : Marche des travailleurs de la SERPM contre la fermeture de la petite mine

Les travailleurs de la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam (SERPM) sont sortis dans la rue, pour manifester leur mécontentement contre la fermeture de la petite mine. Les manifestants qui en appellent à la diligence du chef de l’Etat sur ce dossier qu’ils jugent politique, ont à cet effet demandé son intervention pour la fin de cet imbroglio aux relents économiques qui oppose les hommes d’affaires : Cheikh Amar et Kalidou Wagué. Après de multiples arrêts de suspension des travaux perpétrés contre la SERPM par le préfet du département de Kanel et notamment le ministre des Mines et de la géologie et des rejets de la chambre administrative de la cour suprême des décisions de suspension des activités de la société de Cheikh Amar, le contentieux est toujours présent. Pour ne pas dire qu’il s’est même accentué car le 16 décembre dernier, le ministre des Mines et de la géologie a encore livré à la SERPM un autre arrêté de suspension des travaux. Un coup de massue de l’avis des travailleurs qui ont décidé de descendre dans la rue pour crier leur désarroi.