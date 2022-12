Massata Samb et Mamadou Niang au Parquet : Les députés du Pur fixés aujourd’hui

Quel sort sera réservé à Massata Samb et Mamadou Niang, placés en garde en vue à la Division des investigations criminelles (Dic) ? Ils seront déférés ce jeudi à 10 heures au Parquet dans le cadre de l’affaire dite «agression de la députée Amy Ndiaye Gniby». Les deux députés du Pur sont visés par des délits présumés de coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 23 jours et menaces de mort. Hier, ils ont été auditionnés par la Brigade des affaires générales (Bag), un démembrement de la Dic. Hier, le Tribunal a été pris d’assaut par les Moustarchidines. S’accro­chant à leur immunité parlementaire, les deux députés dénoncent leur arrestation. Après plusieurs jours de cavale, Massata Samb et Mamadou Niang, qui ont échappé à une arrestation à l’issue de la Déclaration de politique générale du Premier ministre, Amadou Ba, ce lundi, se sont rendus à la Dic mardi.