Marche silencieuse contre l'émigration irrégulière à Mbour: Un mémorandum de 22 mesures remis au préfet

C'est une foule compacte qui a arpenté, vendredi dernier, les artéres de la ville de Mbour pour dire stop au phénomène de l'émigration irrégulière. Une marche qui fait suite au naufrage d'une pirogue survenu il y a quelques semaines sur les côtes mbouroises. Jeunes, vieux, femmes et hommes ont marché silencensieument et à l'unisson pour dire "Stop" à ce fléau qui décime la jeunesse mbouroise. Il s'agissait aussi de marcher pour la mémoire de tous les disparus. "Les populations de Mbour ont décidé d'unir leurs forces pour s'indigner face au fléau qui décime la jeunesse de Mbour. Certes c'est tout Mbour qui est en deuil mais le quartier de Teffess et de Thiocé sont les plus touchés. Nous avons un mémorandum pour trouver une solution à ce phénomène. Il y a 22 mesures que nous avons proposé et nous espérons que si l'État du Sénégal l'applique d'ici 5 ans l'émigration irrégulière sera un vieux souvenir", déclare Dame Seck, inspecteur de l'éducation. Ce dernier reconnait qu'aujourd'hui "la mer n'est plus poissonneuse ce qui pousse les pêcheurs à aller chercher d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins". Il faut, soutient-il, "une surveillance des côtes avec l'aide de la police, de la marine pour interpeller les pirogues qui vont s'échapper à partir des côtes". "Face à cette situation insupportable, nous ne pouvons rester silencieux. Nous appelons les parties prenantes à agir de manière résolue et immédiate. Nous proposons ainsi des solutions concrètes et adaptées pour mettre un terme définitif à ce fléau qu'est l'émigration irrégulière par voie maritime", invite Mansour Diallo. Au terme de la marche silencieuse, un mémorandum de 22 mesures a été remis à l'autorité préfectorale. Il s'agit, entre autres mesures, de la "création d'un comité de veille ; de financer les capitaines et les propriétaires de pirogues qui sont au chômage a cause de la rareté du poisson ; une surveillance accrue en augmentant la vigilance dans les stations-service qui ravitaillent en carburant les expéditions et les zones côtières à risque. Aprés avoir réitéré les condoléances de l'État, le préfet de Mbour, Amadou Diop, a rassuré de l'exploitation et de la transmission du mémorandum aux autorités compétentes. "Le document sera exploité et transmis à l'autorité. L'État va prendre toutes les dispositions", s'est-il engagé.