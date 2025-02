Marché financier de l’UEMOA : le Sénégal lève 33 milliards F CFA

Dans une note reprise par L’Observateur, le ministère des Finances et du Budget informe que le Sénégal a levé 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’UEMOA. Ces fonds ont été obtenus à l’issue d’une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) d’une durée de 364 jours et d’Obligations assimilables du Trésor (OAT) de 3 ans.



Après le lancement de l’opération, avec 30 milliards F Cfa mis en adjudication, les soumissions ont atteint 52,979 milliards. Les 33 milliards retenus correspondent donc à un taux d’absorption de 62,29%.



«Les investisseurs ayant souscrit bénéficieront d’un rendement moyen pondéré de 7,21% pour les bons et 7,93% pour les obligations», précise le communiqué, qui souligne que les bons émis expirent le 15 février 2026 et seront remboursés le premier jour ouvré suivant cette date.



Pour les obligations, poursuit la même source, le remboursement s’effectuera le premier jour ouvrable après la date d’échéance, le 17 février 2028. «Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé de 6,30% dès la fin de la première année», complète le ministère des Finances et du Budget.