Marche de la société civile à Thiès : Le Préfet dit niet et évoque des «risques de troubles à l'ordre public»

La marche de la société civile qui était prévue ce vendredi 6 janvier 2023, à 16 heures, de la Promenade des Thiessois (ex Place de France) à la préfecture, n’aura finalement pas lieu. Elle a été interdite par le préfet de Thiès qui évoque des « risques de troubles à l'ordre public ». En lieu et place, un point de presse est prévu à la même heure, dans un hôtel de la place, par les organisateurs qui ont été surpris par la décision du fait d'en être informés à la dernière minute. C’est à l'instant même qu’ils se trouvaient dans le bureau de l'adjudant de police en charge du dossier, que les signataires de l'autorisation de marche, Oumar Ba, Bara Faye et El-hadji Khar Sène, devaient prendre connaissance de la notification de l'autorité préfectorale qui évoque des « troubles à l'ordre public ». Rappelons que c’est leur deuxième demande de marche puisque la semaine dernière, les intéressés avaient déposé une première requête mais ont été forclos, le délai de trois jours n'ayant pas été respecté. Et c'est ce même vendredi 30 décembre dernier qu'ils avaient renouvelé la demande pour la marche d’aujourd’hui, vendredi 6 janvier 2023. Malheureusement pour les organisateurs ! Quand on sait qu’à la dernière minute des responsables de Dakar avaient pris rendez-vous pour rejoindre Thiès prendre part à la manifestation. Dans la ville aux-deux-gares, est déjà mis en branle un dispositif sécuritaire très dense, visible au niveau des artères principales, surtout le long de la «Promenade des Thièssois», au niveau surtout de l'hôtel de Ville et du Tribunal, pour certainement parer à d'éventuels agréments.