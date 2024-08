Mansour Faye : «Je ne serai jamais épinglé»

Il en a fait la déclaration vendredi, après la réunion du conseil supérieur de la magistrature. Mansour Faye a précisé qu’il n’a jamais été épinglé par les corps de contrôle et qu’il ne le sera jamais. «Je voudrais d’abord remercier tous ceux et celles qui suivent quotidiennement cette page. Et ensuite leur dire que je n’ai jamais été épinglé par un quelconque rapport des corps de contrôle de l’Etat (ni de l’IGE, ni de la Cours des comptes, ni de l’OFNAC ou Autres) dans le cadre de mes missions régaliennes. Aussi bien en tant que Délégué Général, Ministre ou Maire. Je ne le serai jamais inchallah», a-t-il posté sur sa page Facebook.