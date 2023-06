Manifestations: Le bilan macabre s'alourdit

La liste des personnes décédées, depuis le début des violentes manifestations au Sénégal ,s'est allongée. En effet, selon le responsable de la communication du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, un autre mort a été enregistré hier samedi 3 juin à Dakar portant à 16 le nombre total de décès. Mais, Maham Ka n'a donné aucun détail sur les circonstances de ce drame. Il relève, toutefois, un "retour à la normale dans le pays", soulignant que "beaucoup d’activités ont repris hier soir et ce dimanche matin avec la fin de l’interdiction de la circulation des motocyclettes". Pour rappel, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a indiqué, un peu plus tôt, qu'"environ 500 arrestations" ont été menées depuis le début du mouvement contestataire. Certains parmi eux appartiennent à des formations politiques mais la majorité n'ont pas d'appartenance partisane, a-t-il précisé. Il a aussi affirmé que le Sénégal avait fait l'objet d'attaques "de forces occultes". "Il y a de l'influence étrangère et c'est le pays qui est attaqué", a-t-il dit. "Des installations vitales pour le fonctionnement du pays" ont été prises pour cible pour provoquer "un chaos", a-t-il poursuivi, citant notamment une usine de production d'eau.