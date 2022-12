Manifestation interdite des taximans : Birahime Seck invite les autorités administratives à arrêter les restrictions à outrance

Suite à plusieurs refus des autorités de permettre aux chauffeurs de taxi urbain de manifester leur mécontentement pour dénoncer les maux qui gangrènent leur secteur, le Forum civil plaide la cause des taximans. Dans un tweet, Birahime Seck indique que "les autorités administratives doivent arrêter la restriction à outrance de l'espace civique". Il se demande pourquoi on empêche les chauffeurs de taxi d'exercer un droit constitutionnel, surtout qu'ils ne réclament que l'application de la loi. "Leur ministère de tutelle a l'obligation de les recevoir et de les écouter", a soutenu M. Seck.