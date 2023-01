Manifestation devant la Primature, pour exiger la libération de Pape Alé Niang : Les trois activistes sous mandat de dépôt

Les trois activistes, Ousmane Sarr, Bayna Guèye et Sarang Diallo, poursuivis pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public, ont été placés sous mandat de dépôt. Pour rappel, ils avaient manifesté devant la Primature, pour exiger la libération du journaliste Pape Alé Niang, en marge de la rencontre entre le Premier ministre et la société civile sur le rapport de la Cour des comptes