Manchester City prépare un sale coup au PSG, le Real Madrid veut s’offrir un champion d’Europe

Manchester City a trouvé le successeur d’Ederson au PSG, le Real Madrid veut faire le gros coup Rodri, Benzema donne son favori pour le Ballon d’Or, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Pep Guardiola sous le charme de Donnarumma Manchester City se fait attaquer de tous les côtés. Le Manchester Evening News fait dans le jeu de mots ce lundi matin pour évoquer la situation d’Ederson. Le portier brésilien est proche de s’envoler en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad. Pour le remplacer, le Daily Mirror révèle que «City traque Gianluigui Donnaruma». Une info aussi reprise par le Daily Express*. Le club anglais pense pouvoir déloger le portier du PSG contre un chèque d’environ 60 M€. Le tabloïd anglais indique que le capitaine italien envisage de rejoindre l’Angleterre et apprécierait de rejoindre les hommes de Pep Guardiola. On rappelle que Luis Enrique a indiqué qu’il n’y aurait pas de numéro 1 défini au poste de gardien de but au PSG la saison prochaine. Le Real Madrid veut un champion d’Europe ! Le Real Madrid est en train de construire une équipe de galactique pour dominer le football durant les dix prochaines années ! En ce sens, le Manchester Evening News indique que Manchester City peut trembler pour son métronome Rodri, qui se retrouve dans le viseur du club madrilène. Selon le média, le président Florentino Pérez serait fou amoureux de l’Espagnol. Son compatriote Dani Carvajal milite aussi pour son arrivée. «Je le lui dis tous les jours. Quitte Manchester, il n’y a pas de soleil, viens à Madrid, on a besoin de toi, en plus, tu es d’ici, à Madrid.». Le joueur de 28 ans fait partie des meilleurs joueurs à son poste depuis plusieurs années à tel point qu’il est cité parmi l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2024, comme le mentionne le journal AS. Benzema désigne son successeur Karim Benzema a accordé une interview exclusive au journal Marca alors qu’il s’apprête à disputer sa 2ème saison sous les couleurs d’Al Itthihad. Le joueur a été invité à donner son avis sur l’actualité de son ancien club, le Real Madrid, qu’il considère toujours comme le meilleur au monde. Le journal espagnol lui a aussi demandé son avis sur le futur lauréat du Ballon d’Or. Et à ses yeux, c’est le Brésilien Vinicius Jr qui le mérite le plus. « Je vais dire Vini parce qu’il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu’il a fait cette année. Lors de la précédente, il était aussi au-dessus avec son football et ce qu’il fait avec le ballon. C’est un garçon formidable, un footballeur complet », a-t-il commenté. Réponse le 28 octobre prochain.