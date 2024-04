Mamoudou Ibra Kane : "Toute politique publique tendant à marginaliser nos guides religieux est vouée à l'échec"

Socle d'un Sénégal où la paix et la stabilité sont les deux symboles les plus protégés, les guides religieux continuent de jouer un rôle important dans la société. Pour l'opposant Mamoudou Ibra Kane, les politiques publiques doivent en tenir compte ou seront vouées à l'échec. "Pensée du jour. Nos guides religieux, les vrais, sont des éducateurs par excellence, des régulateurs sociaux et notre soupape de sécurité. Toute politique publique tendant à les marginaliser est vouée à l'échec. A bon entendeur...", a-t-il écrit sur sa page Twitter. Un simple rappel ou un sous-entendu visant les nouveaux dirigeants ?