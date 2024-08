Mamoudou Ibra Kane : L’Assemblée nationale « n’a jamais pu ni su se faire respecter face à l’Exécutif »

Prenant position sur la convocation en session extraordinaire des députés de la 14e législature pour la suppression du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Mamoudou Ibra Kane s’indigne de cette décision du président de la République sur les réseaux sociaux. Pour l’ex-directeur général d’Emedia, Bassirou Diomaye Faye continue de « martyriser l’Assemblée nationale ». En effet, pour M. Kane, alors que le Premier ministre Ousmane Sonko « refuse de faire sa Déclaration de politique générale devant une Assemblée pas digne de le recevoir », le chef de l’État « trouve quand même le moyen de convoquer une session extraordinaire en vue de supprimer le CESE et le HCCT » écrit-il sur X. Le leader du mouvement Demain c’est maintenant estime, cependant, que l’Assemblée nationale devrait « s’en prendre à elle-même » puisque « l'institution n'a jamais pu ni su se faire respecter face à l'Exécutif ».