Maison de la Presse : Journalistes et techniciens en sit-in pour libérer Pape Alé Niang

La Maison de la Presse Babacar Touré sera certainement exigüe pour contenir le rassemblement de la presse pour la libération du journaliste Pape Alé Niang. La Coordination des Associations de presse (Cap) invite tous les journalistes et techniciens au sit-in de ce mercredi à la Maison de la Presse Babacar Touré pour exiger la libération immédiate de leur confrère Pape Alé Niang. Le journaliste Pape Alé Niang, directeur de Publication du site d’informations Dakar Matin, a été arrêté le dimanche 6 novembre 2022. Il est incarcéré à la prison de Sébikotane. Et, une marche est prévue vendredi prochain après le rassemblement de ce mercredi. « Détention d’informations militaires non autorisées par la hiérarchie, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques, c’esT, entre autres, les chefs d’inculpation. Une arrestation qui prouve un acharnement, voire le résultat d’une longue traque, selon la Cap. Qui souligne que le journaliste d’investigation est un détenu politique, car les incriminations qui lui sont collées sont de la catégorie des délits politiques. En dernière instance et en dernière analyse, « Pape Alé Niang a été arrêté pour le faire taire. C’est moins les infractions visées qu’une somme de subjectivités qui font le soubassement de ce dossier ».