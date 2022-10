Mafia des visas : Le Frapp annonce une manif devant l’ambassade de France au Sénégal … (Vidéo)

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) annonce une manifestation devant l’ambassade de France au Sénégal le jeudi 13 octobre contre le « mafia des visas ». Face à la presse, ce lundi 10 octobre 2022, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) dénonce « la politique de délivrance de visas de l’ambassade de France au Sénégal faite d’arnaque, d’extorsion de plus de 30.000 personnes par an au Sénégal ». Selon Guy Marius et Cie, l’ambassade de France au Sénégal : vole les africains, humilie les africains, confisque pendant des mois les passeports des africains en lieu et place des trois semaines de traitement et finance des projets au Sénégal avec l’argent fruit de cette arme d’arnaque massive juteuse pour l’hexagone que constitue le business des visas. Regardez !