Madiambal Diagne : «Me convoquer un vendredi n'est pas anodin...»

Le patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, est attendu à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, ce vendredi, à 10 heures. La convocation du journaliste et patron de presse fait suite à la plainte du Premier ministre Ousmane Sonko, l'accusant de diffamation, diffusion de fausses nouvelles, injures publiques et insultes par le biais d'un système d'information. «J'y vais avec sérénité pour prendre ma part de la persécution en cours. Parce que tout le monde y passera. Me convoquer un vendredi n'est pas anodin, et ils auront peut-être la satisfaction de m'avoir mis en taule», a réagi Madiambal Diagne, contacté par le journal Le Quotidien.