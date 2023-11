Macky Sall sur Ousmane Sonko : “De soi-disant militants de son parti ont tué des femmes innocentes…”

Le Président de la République Macky Sall n’a dit éprouver “aucun regret” dans le traitement réservé à l’opposant Ousmane Sonko, dans un entretien sur Jeune Afrique. “Vraiment, je n’ai aucun regret : tout ce qui a été fait l’a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Force doit rester à la loi”, a-t-il dit. “Ceux qui veulent l’anarchie et le chaos pour assouvir leurs ambitions me trouveront sur leur chemin, a-t-il poursuivi. De soi-disant militants de son parti ont tué des femmes innocentes en lançant des cocktails Molotov contre un bus de transport public dont ils avaient bloqué la porte. Et on va manifester pour la libération de personnes qui ont commis ces atrocités ?”. Macky Sall a par ailleurs rejeté les critiques sur les condamnations judiciaires de ses principaux opposants, Karim Wade, Khalifa Sall et Ousmane Sonko, durant son magistère. “Les opposants, ou les hommes politiques de façon générale, ne seraient pas justiciables ? a-t-il rétorqué. Vous-mêmes (ndlr : le journaliste de JA) avez évoqué les menaces de mort, les appels à me destituer ou à l’insurrection lancés par l’un de mes adversaires [Ousmane Sonko]. Si le Sénégal était une dictature, comme certains veulent le faire croire, pensez-vous sincèrement qu’il aurait pu passer une seule journée à m’insulter en boucle ?”.