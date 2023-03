MERCATO: EDOUARD MENDY POUSSÉ VERS LA SORTIE PAR CHELSEA

Selon le Mirror, Edouard Mendy a été informé qu'il allait avoir un bon de sortie cet été. Depuis la prise de pouvoir de Graham Potter et sa blessure à l'épaule en début d'année, le gardien sénégalais a perdu sa place de titulaire. Numéro un sous les ordres de Frank Lampard et Thomas Tuchel, Edouard Mendy a perdu sa place de titulaire depuis la prise de pouvoir de Graham Potter à la tête de Chelsea. Par conséquent, le gardien sénégalais, sous contrat jusqu'en juin 2025, aurait été informé qu'il allait avoir un bon de sortie cet été selon le Mirror. Chelsea doit dégraisser L'Espagnol Kepa Arrizabalaga s'est installé dans les cages, de quoi barrer la route du portier de 31 ans. Lors du prochain mercato estival, les Blues auront besoin de dégraisser au vu de leur effectif conséquent. Actuellement blessé à l'épaule, Edouard Mendy n'a pas encore joué en 2023 mais est revenu à l'entraînement en ce début de semaine. En début de saison, avant la Coupe du monde, Edouard Mendy avait participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues. Arrivé en septembre 2020 en provenance de Rennes contre 24 millions d'euros, l'international sénégalais s'était révélé important dès sa première saison, marquée par un succès final en Ligue des champions, au point d'être désigné meilleur gardien par l'UEFA et la FIFA. Même si Edouard Mendy est prochainement attendu dans le groupe, Graham Potter devrait garder sa confiance en Kepa Arrizabalaga. Encore engagé en Ligue des champions, avec un quart de finale à venir contre le Real Madrid, Chelsea vit une année compliquée en championnat, seulement dixième après 27 journées.