MEER National: RÉSOLUTION DU COORDONNATEUR CHEIKH MBABA DIOP

Mes chers compatriotes sénégalais, je réponds au nom de Cheikh Mbaba Diop Coordonnateur du mouvement des élèves et étudiants républicains du département de mbour depuis 5 bonnes années et membre du COMITÉ EXCUTIF DU MEER NATIONAL. La coordination des étudiants républicains du département de mbour était depuis Sans la seule structure de jeunes du parti de l'alliance pour la République qui a s'y échappé à toute forme de turpitudes car nous avons mené cette structure avec une gestion basée sur l'inclusion et la transparence. Cette coordination est un démembrement du mouvement national des élèves et étudiants républicains dirigé par l'honorable député Ablaye Diagne que je salue de passage. Je veux témoigner ici que nous sommes l'une des coordinations les plus dynamiques du MEER NATIONAL. Nous avons contribué dans tous les combats politiques les plus houleux du Mouvement Etudiant au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar notamment la réélection du président Macky Sall en 2019 mais également les derniers évènements politiques du 21 mars 2021 jusqu'en juin 2023 et les dernières élections présidentielles de 2024. Nous avons contribué avec courage à la pacification de l'université et également la survie du parti de l'alliance pour la République(APR) au sein du campus social. En mars 2023 également nous avons été portés par certains de nos frères étudiants républicains de l'ensemble des 46 départements pour être CANDIDAT À LA COORDINATION NATIONAL DU MEER. Mes chers compatriotes au vue et au su de tous, nous avons prouvé notre sens du courage et de notre engagement Politique pour paraphraser le grand philosophe Auto Von BISMARCK « La politique est l'art du possible ». Cette déclaration fait office d'information que nous mettons fin à notre engagement politique avec l'alliance pour la République et la coordination du M.E.E.R. départemental de mbour.