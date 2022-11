MAC de Mbour : les détenus annoncent une grève de la faim

Les détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour ont annoncé une grève de la faim ce lundi, coïncidant avec l’ouverture de la chambre criminelle. Les motifs tournent autour des « longues détentions préventives, du non-respect des engagements, de la négligence et d’une politique discriminatoire de la part de dame justice », a-t-on appris. À les croire, la chambre criminelle de Mbour va juger ce lundi des dossiers datant de 2020 et de 2021 en laissant en rade ceux de 2018. Pour se faire entendre, ces derniers comptent aller jusqu’au bout de la lutte en organisant une grève de la faim.