Lycée Technique de Tambacounda : Les élèves manifestent pour réclamer de meilleures conditions d'études

Les élèves du lycée Technique de Tambacounda ont enclenché depuis la veille des fêtes de fin d'année une grève. Ils réclament de meilleures conditions de d'études et que soit relancé le projet d'électrification et d'adduction d'eau au lycée qui manque de tout. Ce mardi, ils ont délogé tous les élèves des autres établissements scolaires publics et privés. Une situation qui a occasionné l'arrestation de certains élèves par les limiers du commissariat central de Tamba. Ces élèves menacent de durcir le ton si leurs camarades ne sont pas libérés dans les meilleurs délais. Ils interpellent également le Président de la République sur leurs difficiles conditions d'études.