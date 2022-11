Lycée Seydou Nourou Tall : les professeurs boycottent les cours

Il n’y avait pas cours hier, lundi, au lycée Seydou Nourou Tall. Les professeurs de cet établissement d’excellence ont boycotté les salles de classe pour dénoncer leurs conditions de travail. D’après L’AS, certains bâtiments de l’école sont dans un état de délabrement avancé. C’est le cas des locaux de l’administration. Cette situation, précise le journal, a poussé la direction de Seydou Nourou Tall a délocalisé certains cours à la FASTEF. La même source rapporte que les professeurs dudit lycée réclament la réhabilitation de leur établissement, promise depuis longtemps et jusque-là jamais réalisée. Ils demandent plus spécifiquement la réfection et l’équipement de la salle des professeurs ainsi que l’installation de ventilateurs dans les salles de cours. L’AS informe que les enseignants de Seydou Nourou Tall menacent de passer à la vitesse supérieure, si leurs revendications ne sont pas satisfaites.