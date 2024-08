Liste des Lions : un gros forfait en vue

Aliou Cissé avait alerté en conférence de presse. «Peut-être qu’il y aura des défections dans ce groupe de 26 joueurs. [Le cas échéant] on va essayer de pallier les absences en convoquant d’autres joueurs», avait déclaré le sélectionneur national, ce vendredi, lors de la publication de la liste des Lions pour affronter le Burkina Faso et le Burundi en qualifications de la CAN 2025. Le technicien avait ajouté : «Je vais voir si le joueur concerné va s’entraîner. Si c’est le cas, on peut garder espoir de le récupérer, mais s’il ne s’entraîne pas, on va le remplacer.» Cissé n’avait pas dévoilé l’identité du joueur en question. Source A l’a fait. Il s’agit de Lamine Camara. «Le milieu de terrain, auteur d’un très bon début de saison sous le maillot de Monaco, buteur lors de la dernière journée mais exclu en cours de match, souffre d’une blessure qui pourrait l’empêcher de prendre part aux deux matchs. Le staff des Lions suit de très près son état de santé pour voir la conduite à tenir», rapporte le quotidien d’information. Pour Source A, Lamine Camara «est plus proche d’un forfait que de jouer ces deux rencontres». D’autant que, ajoute le journal, son potentiel remplaçant est déjà identifié. «C’est le jeune Pape Daouda Diongue. Un autre bleu [avec El Hadji Malick Diouf] qui va alors découvrir la Tanière. La pépite sénégalaise, en provenance de Darou Salam, s’est engagé durant ce mercato avec le Racing club Strasbourg jusqu’en 2029.»