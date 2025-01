Ligue Europa : une soirée décisive avec 18 matchs au programme ce jeudi

Le premier tour de la nouvelle formule de la Ligue Europa s'achève ce jeudi à 20h00 GMT, avec 18 rencontres disputées simultanément. Parmi les affiches marquantes, l'AS Roma affronte l'Eintracht Francfort, l'Olympique Lyonnais reçoit Ludogorets, tandis que Manchester United se déplace en Roumanie pour défier le Steaua Bucarest, avec en jeu une qualification directe pour les huitièmes de finale.



Avec 9 points au compteur, l'AS Roma est dans une situation délicate mais tout de même en bonne voie pour se qualifier pour les barrages de l'Europa League. La Louve est 21ème de la phase de ligue, avec deux victoires, trois nuls et deux défaites au compteur. Battue par Alkmaar la semaine passée, l'écurie italienne a rebondit en s'imposant en Serie A face à Udinese et espère enchainer sur une nouvelle victoire, qui pourrait lui permettre de valider officiellement sa qualification.



2ème de la phase de ligue d'Europa League avec 16 points, l'Eintracht Francfort a fait le plus dur pour se qualifier pour le prochain tour de la compétition européenne. Le club allemand a réalisé un parcours presque sans commettre la moindre erreur. Cinq victoires, un nul et une défaite pour les partenaires d'Hugo Ekitiké en C3. Seul l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage a réussi à battre Francfort sur la scène continentale au Parc OL, sur le score de 3-2.



Ajax - Galatasaray, les barrages et le Top 8 comme enjeux



C'est un match qui s'annonce décisif pour les Néerlandais, actuellement en difficulté à la 16e place avec seulement 10 points, et qui cherchent à se relancer après une série de résultats décevants, notamment leur récente défaite surprise contre le Rigas FS (1-0). Les hommes de Francesco Farioli traversent une période délicate, comme en témoigne leur élimination précoce en Coupe des Pays-Bas face à l'AZ Alkmaar. La situation est d'autant plus préoccupante que le club est sous pression avec les rumeurs de départ de plusieurs cadres, dont Brian Brobbey et le prometteur Jorrel Hato, très courtisé par Liverpool.



En face, Galatasaray arrive avec plus de sérénité, occupant la 8e place avec 13 points et rêve encore de Top 8. L'équipe d'Okan Buruk reste sur une série de vingt-sept matches sans défaite, même si leur dernier match contre le Dynamo Kiev (3-



3) a montré quelques failles défensives face à une équipe déjà éliminée. Les Turcs devront toutefois composer avec l'incertitude autour de l'avenir d'Hakim Ziyech, annoncé proche d'un départ vers le Golfe. L'écart d'un seul point avec leurs poursuivants respectifs (Union St. Gilloise pour l'Ajax, FCSB pour Galatasaray) rend ce match particulièrement important dans la course à la qualification.



La qualification directe pour I'OL face à Ludogorets?



L'Olympique Lyonnais s'apprête à recevoir Ludogorets Razgrad en Ligue Europa ce jeudi soir au Groupama Stadium, dans un contexte particulièrement délicat qui s'ajoute à la chasse au Top 8. Les Gones, actuellement 5es de leur groupe avec quatorze points, se retrouvent à un point de Manchester United et sous la pression directe de Tottenham, qui les talonne avec le même nombre de points.



Cette rencontre face aux Bulgares est décisive pour la qualification parmi le Top, 8, alors que Pierre Sage a été démis de ses fonctions lundi soir. La dynamique lyonnaise suscite des interrogations, comme en témoigne le récent match nul concédé face à Nantes qui a provoqué la frustration de Nemanja Matic. L'arrivée imminente de Paulo Fonseca à la tête de l'équipe, selon les dernières informations, pourrait insuffler un nouveau souffle.



Man United, une qualif' directe à aller chercher à Bucarest



En Ligue Europa, les Red Devils ont confirmé leur bonne dynamique en disposant des Rangers (2-1), consolidant ainsi leur quatrième place avec 15 points, à une longueur seulement d'Athletic Club. Avec deux points d'avance sur le Galatasaray, les Red Devils se déplacent en Roumanie chez le Steaua pour gagner, afin de valider leur place dans le Top 8, synonyme de qualification directe.