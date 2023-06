Lionel Messi explique les raisons de son échec au PSG

Alors qu’il a quitté le PSG libre cet été pour rejoindre l’Inter Miami, Lionel Messi est revenu sur son expérience ratée dans la capitale dans une longue interview accordée à BeIN Sports.

Comment qualifier les deux saisons de Lionel Messi au PSG ? Alors que tout un tas de raisons peuvent expliquer sa saison d’intégration ratée, il arrive parfois d’être à court d’arguments lorsqu’il s’agit de le défendre pour le bilan de sa deuxième année à Paris. Pris en grippe par une partie des supporters parisiens pour son manque d’impact dans les grands rendez-vous et sa sorte de désinvolture face aux maux du club de la capitale, le septuple Ballon d’Or est loin d’avoir fait l’unanimité lors de son passage au Parc des Princes.

Ce samedi, l’ancienne icône du FC Barcelone faisait l’objet d’un long entretien diffusé sur les antennes de BeIN Sports. Peu bavard à l’accoutumée, le natif de Rosario s’est alors laissé à quelques tirades inspirés pour justifier son échec sous la tunique parisienne : «C’est sûr que le début de la saison suivante a été très bon car j’ai pu faire la préparation à la différence de l’année précédente. J’étais là au début de saison avec beaucoup de mes anciens et nouveaux coéquipiers. Il a fallu un temps d’adaptation à un nouvel entraîneur, un nouveau style de jeu. Au début, tout s’est très bien passé, en appréciant aussi de plus en plus la ville. Je me suis senti très bien avec cet objectif du Mondial qui arrivait. (…) Un des plus grands objectifs était la Ligue des Champions. C’est douloureux d’avoir été éliminé. Sur mes deux ans, je n’y suis pas arrivé. C’est une grande déception mais comme je l’ai dit, le championnat est aussi important. Mais le club veut une Ligue des Champions. Mais quand on atteint pas les objectifs, comme je l’ai vécu à Barcelone, on en veut toujours plus. Dans le foot, il y a de grandes équipes.»

Messi a également expliqué la mauvaise saison du PSG

Force est de constater qu’il peut paraître disproportionné de remettre la faute sur un seul homme tandis que tout l’écosystème du PSG a affiché ses limites cette saison. Un bilan dur mais qui est ressenti par de nombreux observateurs du club parisien. Alors qu’il faudrait être un adepte de la méthode Coué pour se convaincre que la saison parisienne n’est pas si ratée, Lionel Messi a quant à lui cherché le coupable de la saison moribonde des ouailles de Christophe Galtier.

Et visiblement, son enquête a été résolue de l’autre côté de l’Atlantique. D’après Messi, la Coupe du monde a impacté la saison 2022-23 du PSG : «évidemment, j’ai 35 ans et je ne suis plus le joueur que j’étais à Barcelone. Ma première année a été compliquée pour plusieurs raisons mais j’ai été bien plus à l’aise lors de la seconde. Le Mondial a également beaucoup joué car il était en milieu de saison, c’était une année spéciale. Certains sont rentrés plus tard, certains ont été blessés. Ca a changé nos plans de jeu comme la blessure de Neymar. Une CdM conditionne beaucoup de situations différentes comme la saison qu’on a eu. Ce n’est pas une excuse car beaucoup ont joué le Mondial mais en général, le Championnat et la Ligue des Champions ont été touchés par la situation. Chacun est revenu changé pour différentes raisons.» Reste à savoir si toutes ses excuses trouveront grâce aux yeux du public parisien.

avec Foot Mercato