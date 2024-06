Limogée du PROMOGEM : La réaction de Yaye Fatou Diagne

Yaye Fatou Diagne, coordonnatrice nationale du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM), exprime sa gratitude et sa satisfaction pour son rôle dans l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Remerciant ses collaborateurs pour leur collaboration exemplaire, elle reconnaît le soutien du Président Macky Sall et félicite le nouveau Président Bassirou Diomaye Faye pour son élection. Elle souhaite également plein succès au gouvernement dirigé par le Premier Ministre Ousmane Sonko et à la nouvelle coordonnatrice de PROMOGEM. Texte in extenso : Chers collègues, partenaires et amis Je rends grâce à Allah de m’avoir permis de jouer un rôle, en servant mon pays, dans l’amélioration des conditions de vie de mes concitoyens. A mes collaborateurs, je viens vous exprimer ma profonde gratitude pour la parfaite collaboration que nous avons eu. Nous avons posé ensemble les fondements pour la modernisation et la gestion des infrastructures marchandes de notre cher pays le Sénégal. Je remercie le Président Macky Sall qui, par sa clairvoyance, nous a confié la mise en œuvre de la politique gouvernemental en matière de modernisation des marchés. J’en profite pour féliciter le Président Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la magistrature suprême de notre pays. Je souhaite pleins succès à l’équipe gouvernementale dirigée par le Premier Ministre Ousmane Sonko. Je souhaite bonne chance à la nouvelle Coordonnatrice. A tous mes collaborateurs je vous remercie pour votre dévouement, votre sens des responsabilités et votre amour du travail. Je suivrai vos progrès avec intérêt. Bonne chance à toutes et à tous Que Dieu bénisse le Sénégal