Ligue des Champions : chocs PSG - Dortmund, Newcastle – Milan ce mardi

Les choses sérieuses commencent cette semaine pour les meilleurs clubs européens. La Ligue des Champions 2023/24 débute ce mardi avec de belles affiches au programme. Le PSG accueille le Borussia Dortmund, Lens défie Séville, Leipzig se déplace en Suisse pour affronter les Young Boys. Vingt ans après sa dernière participation, Newcastle est prêt à affronter le Milan. Un choc d'entrée pour le PSG La défaite contre Nice (2-3) au Parc des Princes a montré certaines carences des Parisiens en ce début de saison. Face au Borussia Dortmund, 8e en Bundesliga mais toujours invaincu après 4 journées (2 victoires et 2 matches nuls), les hommes de Luis Enrique devront se montrer plus efficaces et inspirés. Le champion de France en titre défie les Allemands à domicile, mardi à 19h00. Lens vs Séville Au vu des résultats de Séville en Liga l'an dernier et cette saison, les Sang et Or peuvent espérer revenir d'Andalousie avec des points. Les coéquipiers de Sergio Ramos sont actuellement 17es, avec une seule victoire au compteur et un match en moins. Cependant, la force des Andalous est de se sublimer en compétitions européennes, comme en attestent leurs 7 Ligues Europa dans leur galerie des trophées. En face, les Lensois ne font guère mieux en championnat. 2es l'an dernier, ils sont actuellement...lanterne rouge ! Avec 1 match nul et 4 défaites, un réveil est attendu rapidement. Newcastle est surtout attendu pour son premier test au stade San Siro face aux Rossoneri ce mardi à 16h45 GMT. Le club soutenu par les richesses saoudiennes depuis octobre 2021, est également prêt à faire ses preuves dans l'élite du football européen. Leipzig sera en Suisse pour affronter les Young Boys lors du premier match dans le groupe G à 16h45 GMT. Les Young Boys sont en effet en forme en championnat helvétique. Le club bernois reste sur une série d'invincibilité de 17 matches dont 12 victoires en championnat suisse. Programme 1ere journée Mardi 19 septembre 2023 Groupe E Lazio - Atlético de Madrid (19h) Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow (19h) Groupe F Milan AC - Newcastle (16h45) PSG - Borussia Dortmund (19h) Groupe G Young Boys Berne - Leipzig (16h45) Manchester City - Étoile Rouge de Belgrade (19h) Groupe H Chaktior Donestk - Porto (19h) FC Barcelone - Anvers (19h) Mercredi 20 septembre 2023 Groupe A Galatasaray - Copenhague (16h45) Bayern Munich - Manchester United (19h) Groupe B Arsenal- PSV Eindhoven (19h) Séville - Lens (19h) Groupe C Real Madrid - Union Berlin (16h45) Braga - Naples (19h) Groupe D Real Sociedad - Inter de Milan (19h) Benfica - Salzbourg (19h)