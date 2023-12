Ligue 1 : le Casa Sports se sépare de son entraîneur Ansou Diadhiou

Après six journées du championnat sénégalais le Casa-Sports n'a obtenu que deux points sur dix-huit possibles. Une raison pour les dirigeants du club fanion de Ziguinchor de remercier son technicien en l'occurrence Ansou Diadhiou ainsi que ses collaborateurs. Sur le banc du club depuis 2019, Diadhiou avait mené les Sudistes à la victoire en Coupe du Sénégal en 2022 et en 2021. Sous son magistère, le Casa Sports a également remporté son deuxième titre de championnat du Sénégal en 2022. Le nouveau patron et entraîneur du club se nomme Cheikh Tidiane Cissé, un ancien du Casa-Sports des années 1980.